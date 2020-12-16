تفاصيل تخصيص مليار جنيه لإنشاء وتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بطنطا (فيديو)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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علق الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، على تخصيص مليار جنيه لإنشاء وتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة بالجامعة، قائلًا: إن التكلفة الإنشائية تبلغ 615 مليون جنيه، كما جرى اعتماد 400 مليون جنيه أخرى للتشطيبات وتجهيز الأجهزة الطبية والعمليات والعنايات المركزة، موضحًا أن القدرة الاستيعابية للمستشفى ستبلغ 686 سريرًا وقسم أشعة ووحدة تحاليل ومعامل على أعلى مستوى.

وأضاف "غنيم"، خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن المستشفى ستكون خاصة بالجراحات إذ أن هذا القطاع يشمل نصف التخصصات الطبية، لافتًا إلى أن المستشفى ستحتوي على جميع التخصصات الجراحية وسيجرى توفير لها أحدث ما توصل إليه العلم.

وتابع: "سيكون لدينا أطباء حصلوا على زمالات من جامعات أوروبية، وسنستفيد من كفاءات الأساتذة بكلية الطب في الجامعة تماشيًا مع سياسة الدولة في بناء صروح طبية متميزة على أعلى تقنية، وستكون هذه المستشفى نموذجا للمستشفيات المصرية". 

وأشار عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إلى أن التجهيزات ستكون وفقا للمعايير العالمية، وستحتوي المستشفى على 86 سرير عناية فائقة مصممة ومجهزة على المواصفات العالمية، إذ ستبلغ مساحة السرير الواحد 50 مترًا مربعًا، كما أن الكبسولات المصمتة (الجراحية) ستحتوي على 18 غرفة عمليات، وكل ذلك مرتبط بشبكة رقمية، ليتمكن الطلاب والباحثون من متابعة العمليات من أي مكان داخل المستشفى. 

وواصل: "لدينا 21 قاعة محاضرات لطلاب الدراسات العليا والطلاب الدارسين في كليات الطب، ولدينا وحدة قسطرة قلب على أعلى مستوى مرتبط بها جراحة القلب والصدر، كما سيجرى ربط كل التخصصات ببعضها، وكل ذلك إنجاز كبير يحسب للدولة". 

ولفت، إلى أن المستشفى ستخدم محافظات الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، وجزءً من محافظة الدقهلية، وبخاصة عندما يكون مستوى الخدمة الطبية التي تقدمها عالٍ، كما أن كل الخدمات مكتملة وهو ما لن يجعل المريض مضطرًا إلى أن يسافر إلى العاصمة للحصول على الخدمات العلاجية.

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مستشفى الجراحات الجديدة طنطا

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