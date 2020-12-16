معاون محافظ بني سويف يتابع الالتزام بإجراءات كورونا بمديريتي التعليم والتضامن (صور)

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة الالتزام بتفعيل وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت والجهات الحكومية ضمن تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





وفي هذا السياق واصلت اللجنة التي شكللها المحافظ برئاسة "محمد جبر" معاون المحافظ، مرورها الميداني بتفقد مديريتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، حيث تابعت اللجنة التزام تلك الجهات بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق باستخدام الكواشف لقياس الحرارة وارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الإجتماعي بين العاملين والالتزام بآداب العطس والسعال، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات.



