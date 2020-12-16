زوجة أحمد الفيشاوي عن الفيديو المنسوب لها :"أشعر بالاشمئزاز ستات تخاف متختشيش"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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علقت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي على الفيديو المنسوب لها خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020،
مُشيرة إلى أنها لم تنادِ زوجها، وأنها شاهدت الفيديو بعد عودتها إلى منزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

كتبت ندى الكامل منشورًا قالت فيه :"أنا ولا قولت أحمد ولا قولت تعالي هنا، وكمان ماقولتش تعالي اقعد جنبي، وكمان فيه واحدة بتنادي علي واللي يعرفني هيعرف إن ده مش صوتي! يا جماعة أنا روحت البيت اتفرجت زيي زي الناس، يا جماعة الحقوني أنا جوزي كان هيتاخد مني، طيب الآنسة دي اللي عاوزاه يقعد جنبها مفكرتش للحظة أنا هقعد فين؟ واللي بتقول له تعالى هنا، طب لما هو يروح هنا أنا هروح فين؟"

وأضافت ندى الكامل:" وعلى فكرة أنا أتقل وأرزن وأعقل بكتير اني اعمل كده وأنادي لجوزي بالشكل ده عشان شكلي، وأنا أحب أحترم شكلي ونفسي جدًا، وهو في الآخر لا رد على دي ولا راح هنا ولا بص حتى، يعني شكلكم وحش أوي، بنسميكوا "فئران"، ولاد الذين فلتوا مني، بس معلش المرة الجاية هاخد بالي، ستات تخاف متختشيش حقيقي، أشعر بالاشمئزاز فعلا من تصرفات زي دي متلقش بأي ست محترمة، أشعر بالاشمئزاز فعلا".

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي حاليًا عرض فيلمه الجديد" 30 مارس"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد خالد موسى، بطولة دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، خالد الصاوي.

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