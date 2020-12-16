"عبدالرازق" يهنئ مرزوق الغانم بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الأمة الكويتي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى مرزوق علي الغانم، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة.

وأكد "عبدالرازق" أن إعادة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة، يعبر عن ثقة نواب المجلس في قدرته على تحمل تلك المسئولية الوطنية ومواصلة العطاء اللا محدود لتحقيق كل ما هو في صالح شعب الكويت الشقيق.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، عن حرص مجلس الشيوخ المصري على دعم التعاون الفاعل في كافة المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتى لصالح البلدين الشقيقين، داعيًا الله عز وجل لدولة الكويت قيادة وشعبا بمزيد من الازدهار والتقدم والرخاء والاستقرار.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"صاحب المعالى السيد مرزوق على الغانم

رئيس مجلس الأمة الكويتي

يطيب لي أن أرفع إليكم صادق التهاني والتبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي، مما يعبر جليًا عن ثقة نواب الشعب الكويتي فى قدرتكم على مواصلة تولي مسؤولية هذه المهمة الوطنية، لما تتميزون به من خبرة واسعة وعطاء لا محدود له في العمل البرلماني والإداري لمواصلة رئاسة مجلس الأمة الكويتي.

وإننى انتهز هذه الفرصة لأجدد حرص مجلس الشيوخ المصرى على دعم التعاون الفاعل في مختلف المجالات وتعزيز آليات العمل البرلماني المشترك مع مجلس الأمة الكويتى، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، متمنيًا لكم النجاح والتوفيق، ودوام التقدم والازدهار لدولة الكويت الشقيقة وشعبها الكريم في ظل قيادته الحكيمة.

وفقكم الله وسدد خطاكم".

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