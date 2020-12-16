"مليون راكب".. أبرز معلومات بشأن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنة 2020، بشأن اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولي) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13-8-2020.

وجاءت هذه الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة مدينة السادس من أكتوبر:

١-سيجرى إدخاله فى مصر لأول مرة، وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات.

٢-يتميز بانه من وسائل نقل السريعة والعصرية، كما إنها آمنة للبيئة   لانها توفر استهلاك الوقود وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

٣-يعتبر مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، أحد أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، وهو عبارة عن قطار مكهرب يسير على خط حديدى أحادى القضبان، مساره علوى عبر كوبرى ممتد، لا يتضمن تقاطعات مرورية.

٤- يتضمن المشروع تنفيذ خطين لربط مدن بالقاهرة والجيزة  الأول بأكتوبر يبلغ طوله 142 كيلو متر ويضم 12 محطة.

٥- ومن المقرر أن ينتهي تنفيذ الخط الاول خلال 3 أعوام.

٦- اما الخط الثانى بالعاصمة الإدارية يبلغ طوله  56 كيلو بـ 22 محطة ومن المقرر الانتهاء منه خلال عامين ونصف.

٧- يتميز باستيعاب الكثافات العالية والتى تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة.

٨- المتوقع له استفادة مليون و150 ألف راكب في خط العاصمة الإدارية بينما ستصل لـ 850 ألف راكب في  خط أكتوبر.

٩- يساعد فى تخفيض وقت استهلاك المواطن للمواصلات بفارق 30 ساعة.

١٠-يخدم قطار مونوريل 6 أكتوبر التوسعات الكبيرة بمدينة السادس من أكتوبر وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي.

١١-سيتم بداية من يناير القادم تنفيذ مونوريل 6 أكتوبر

أخبار تهمك

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 21 ساعة

هيرنانديز: لن أعود لريال مدريد

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ ساعتين

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 22 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 17 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 14 ساعة

قرار هام من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان