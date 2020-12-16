رامي عياش مستمر في إثارة الجدل وممثلة لبنانية تهاجمه

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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علّقت الممثلة اللبنانية ​سهى قيقانو​ على منشور الفنان اللبناني ​رامي عياش​ الخاص بالهيبة والذي أثار الجدل خلال الفترة الماضية.

وكان رامي قد غرد وقال: "مين هالممثل الأهبل اللي مسلّم الذباب الالكتروني لحدا ما بيعرف حتى يخترع وظيفة غير المحاسبة، خيي بدّل في وظايف كتير . كون خلّاق شوي".

وعبرت سهى عن حزنها منه، واعتبرت ان منشوريه الأخيرين فيهما انتقاص للممثل اللبناني، فكتبت له: "اول ما سمعت بتغريدتك زعلت منك لان الممثل اللبناني فشر يكون هزيل امام مليون جبل بس اذا ممثل فلانيل وتاتو طبعا بكون هزيل امام الجبال الله حيو امير الظلام.... فتت على صفحتك قصد وهلا بقلك يلا باي".

وكان اثار رامي في البداية جدلا كبيرا بالقول: "بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو، والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين.. وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس، فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك".

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