موعد مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام ريال سوسيداد، على أرضية ملعب كامب نو.


ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يمتلك ريال سوسيداد 26 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.


موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال سوسيداد
وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD3 .

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