برلماني: انخفاض معدل البطالة يؤكد نجاح مصر اقتصاديا

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:05 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بالتقرير الصادر من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بشأن تسلط الضوء على تجاوز مصر الأثار السلبية لازمة كورونا وإنخفاض معدل البطالة والذي وصل لـ7.3% مقارنه بالعام الماضي.

وقال محي الدين، خلال البيان الصادر له، إنه بالرغم من تفشي جائحة فيروس كورونا وقيامها بضرب اقتصاد العام بأكمله مما ساهم وبشكل كبير في إنهيار الحالة الإقتصادي وتسبب في حالة الركود الإجتماعي، إلا أن مصر استطاعت أن تعبر من الأزمة إلى بر الأمان، وأكبر دليل على ذلك هو انخفاض معدل البطالة في مصر.

وأكد عضو مجلس النواب، على أنه لاول مرة تُسجل الجمهورية المصرية إنخفاض معدلات مؤشر البطالة في مصر، وهذا يؤكد على مدى نجاحها في المشروعات الإقتصادية وخطة التنمية المُستدامة والإصلاح الإقتصادي، ويرجع ذلك بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحنكته السياسية في إدار الازمات.

وأشار البرلماني، إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آمن ومحفز للغاية، حيث أنه يقدم العديد من العوائد التي تفوق غالبية الدول، والدليل على ذلك هو تصدر مصر الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء في أدوات الدين أو الاستثمار المباشر.

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