طائرة خاصة تنقل الأهلي إلي النيجر لبداية دوري أبطال إفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ،أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قرر السفر إلى النيجر يوم الجمعة المقبل بطائرة خاصة.





وقال عبد الحفيظ في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن مجلس الإدارة درس كافة الظروف في الفترة الأخيرة واتخذ قرار السفر بطائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين خاصة وأن رحلة الطيران العادية يتخللها ترانزيت في إثيوبيا.





كما أشار عبد الحفيظ إلى أن النادي اتخذ القرار أيضا حفاظاً على سلامة اللاعبين وعدم إصابتهم بكورونا في ظل انتشار الفيروس في الفترة الحالية على مستوى العالم.





ويذكر أن النادى الأهلى توج بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك بهدفين لهدف.



