الأهلي ينعي الكابتن سمير عبدربه مدير عام النشاط الرياضى بالنادي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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ينعي الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، والسادة أعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى..الكابتن / سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضى السابق، وعضو النادي الذي وافته المنيه صباح اليوم. 

وكتب العامري فاروق نائب رئيس الأهلي، عبر حسابه على فيس بوك قائلا "الكابتن سمير عبد ربه فى ذمة الله مدير عام النشاط الرياضى السابق للنادى الأهلى وواحد من أخلص وأفضل الشخصيات الرياضية فى مصر فكان أبا وأخا وصديقا غاليا اللهم ارحمه واغفر له وارزقه الفردوس الأعلى اللهم يمن كتابه وهون حسابه واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ثبته على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم اجعل يمينه نورا ويساره نورا وفوقه نورا وتحته نورا اللهم لين ترابه واكرم نزله اللهم اجعله فى أعلى درجات الجنة اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.. الفاتحة".

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

وتُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم،الأربعاء، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، ثم يوارى جسده الثرى بمدافن العائلة في مدينة الرحاب طريق السويس.

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