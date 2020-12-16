ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام (3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتكوين تشكيل عصابي بزعامة أحدهم تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب (قطع وتوصيل الأسلاك) متخذين من دائرة قسم شرطة ثان سوهاج والأقسام والمراكز المجاورة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم حال قيامهم بسرقة إحدى الدراجات النارية بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ملك أحد المواطنين وبحوزتهم (مقص حديدى - سلاح أبيض)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واعترفوا تفصيليًا بإرتكاب عدد (9) وقائع بذات الإسلوب بدائرة قسمى (أول وثانى سوهاج، ومركز سوهاج)، وتم بإرشاد أحد المتهمين ضبط جميع المسروقات المُستولى عليها فى تلك الوقائع.



