نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس: "الفيس شيلد لا يغني عن الكمامة"

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قالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس ورئيس وحدة مكافحة العدوى، إنه يجب الالتزام بالاحتياطات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات وبخاصة في فصل الشتاء، مشددة على أنه يجب فتح الشبابيك في الأماكن المغلقة لتجديد التيارات الهوائية وتقليل فرص نقل العدوى.



وأضافت "عبده"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن "التواجد في مكان واحد يساعد بشكل أكبر على انتشار الفيروس ويعتبر هذا الأمر أحد أهم مسببات زيادة الأعداد المصابة، وبالتالي فإننا يجب تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون والحفاظ على ارتداء الكمامة، كما أن الفيس شيلد لا يغني عن الكمامة سواء أكان طبيًا أو قماشيًا".



وتابعت: "يجب أن نطهر الكمامة القماشية بعد خلعها يوميًا وذلك بالمياه والكلور، ويجب أيضًا الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة".



وأشارت، إلى أنه لا ينصح بارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة، لكن ينصح بممارستها في مكان طلق ومفتوح ومراعاة أن تكون المسافة لا تقل عن متر واحد بين أي شخص آخر.



وشددت نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، على ضرورة عدم تناقل الأدوات الشخصية، وبخاصة في حالات العزل المنزلي، وأن يستخدم المرضى دورة مياه خاصة بهم وفتح نوافذ الغرف التي يقيمون بها.





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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.