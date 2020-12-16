



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة 2020 وخطوات الاستعلام عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة





موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة، يبحث العديد من المواطنين عن الموعد الخاص بصرف العمالة الذي تعتبر نجأة للعديد من المواطنين خاصة في ظل تدهور الظروف الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي كان له تأثير على جميع دول العالم والوطن العربي.





وأثر هذا الفيروس على الحالة المعيشية للعديد من المواطنين ولذلك قامت الحكومة بتوفير الدعم المادي والمعنوي للمواطنين، حيث يتم صرف 500 جنية لكل مواطن من المستفيدين من هذه المنحة ويتم صرفها المواطنين الذي لديهم دخل محدود، والمطلقات والأرامل أيضاً، تعتبر هذه المنحة من أفضل الخدمات التي قامت الحكومة بتقديمها، ويتم صرفها كل شهر تقريباً لجميع المواطنين المستفيدين كما تؤكد الوزارة على المستفيدين من هذه المنحة ضرورة تحديث بياناتهم بصورة مستمرة على الموقع.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

صرحت الحكومة أن الموعد الخاص بصرف العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة سوف يكون في أول أسبوع من شهر يناير وأكدت على جميع المواطنين ضرورة تحديث بياناتهم بصورة مستمرة، وذلك حتى يتم الصرف لهم ويجب الإشارة أن جميع المواطنين المستفيدين سوف يحصلون على مبلغ 500 جنية مصري فقط لا غير.





كما تقوم الوزارة بإرسال رسالة إلى جميع المواطنين المستحقين فقط بموعد الخاص بصرف العملية كما صرحت أيضاً أن المواطنين سوف يتم توزيعهم على جميع مكاتب البريد ويحب الإشارة أن كل بريد له عدد محدود للغاية من المواطنين وكل ذلك بهدف تسهيل العملية على المواطنين وللحد من التجمعات البشرية والحفاظ على المسافة الاجتماعية.





خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الخامسة

- يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن الموعد الخاص بالصرف من خلال هذا الرابط ( اضغط هنا ).

- ثم نقوم باختيار خانة العمالة الغير منتظمة.

- كتابة الرقم القومي كاملاً.

- ثم يقوم المستعلم بالنقر على الاستعلام سوف تظهر له النتيجة بعد ذلك.



