ضبط سيدة لاتهامها بتزوير المحررات الرسمية للنصب على المواطنين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:54 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سيدة، لاتهامها بتزوير المحررات الرسمية للنصب والإحتيال على المواطنين.


وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام إحدى السيدات بالتواجد أمام مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين المترددين عليها مدعية لهم علاقتها القوية بموظفى مصلحة الشهر العقارى خلافًا للحقيقة، ويمكنها إنهاء الإجراءات الخاصة بهم وإعطائهم محررات مزورة من إصدارات الشهر العقارى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك.

توصلت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا إلى تحديد هوية السيدة المشار إليها ("بدون عمل"، لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية) وقيامها بممارسة نشاطًا إحتياليًا فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها حال تواجدها أمام أحد مكاتب الشهر العقارى بمدينة الإسكندرية وعثر بحوزتها على (توكيل رسمى عام خالى البيانات معد للتزوير وممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد – خاتم منسوب لإحدى الجهات)، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه وأنها قامت بإصطناع التوكيل المضبوط بحوزتها بإستخدام برنامج "الفوتو شوب" وطباعته من خلال ترددها على إحدى مقاهى الإنترنت.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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