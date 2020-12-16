لينك معاش تكافل وكرامة 2020 | رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:51 ص
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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لينك معاش تكافل وكرامة 2020 | رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

ننشر لكم متابعينا رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع تكافل وزارة التضامن الاجتماعي، للمستفيدين الذين قدموا أوراقهم للحصول على معاش من تكافل وكرامة حيث نضمت وزارة التضامن الاجتماعي معاش شهري ضمن برنامج تكافل وكرامة لكبار السن والمسنين والذين لا يوجد لديهم وظيفة أو أي دخل ولا يوجد من يعيلهم ، كما يتضمن معاش تكافل وكرمة راتب شهري للاسر الفقيرة التي لا يوجد لديها دخل ثابت وتخضع هذه الفئات لشروط يجب توفرها في المستفيدين ليتم الصرف لهم.

معاش تكافل وكرامة 2020
وقد خصصت وزارة التضامن الاجتماعي منصة إلكترونية يستطيع من خلالها المستفيدين من المعاش التعرف على أسماء المقبولين في صرف المعاش ،ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين والمستفيدين في معاش تكافل وكرامة ، أن يكون المتقدم غير حاصل على دخل من أي جهة حكومية أو قطاع خاص ويجب ألا يزيد عن 400 جنيه ويكون عدد الأطفال من عمر يوم وحتى 18 عام واثبات حالة الابناء الدراسية، يجب أن يقدم كافة الأوراق الرسمية من عقد إيجار لشقة والغاز والكهرباء والأوراق التي تثبت عدد أفراد ودخل الأب وإذا كان هناك حالة خاصة يجب إحضار ورقة قومسيون طبي حكومي لتأكيد الحالة، وشرط عمر كبار السن لا يقل عن 65 عام.

رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020
يمكن للمستفيدين الدخول على الرابط التالي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة (اضغط هنا)، وذلك بإدخال الرقم القومي والضغط على استعلام.

والجدير بالذكر أنه يمكن للمتقدمين الذين لم يشملهم معاش تكافل وكرامة 2020 أن يقوموا بتقديم شكاوى وتظلمات عبر موقع الوزارة .

لينك معاش تكافل وكرامة 2020 | رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

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وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2020 تكافل وكرامة 2020

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الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

(فيزا تكافل وكرامة) رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

ننشر لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

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