وزير الزراعة يبحث مع نظيره المالاوي تدعيم التعاون الزراعي بين البلدين

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نظيره المالاوي "لوبين لوي"، لبحث تدعيم سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد القصير علي دعم الحكومة المصرية لاشقائها الافارقة، وان هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتقديم كافة اوجه الدعم لدول القارة الافريقية، لافتا الى ان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، علي استعداد تام لتقديم كافة اوجه الدعم لاشقائنا في دولة مالاوي للتعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأشار الى ان على رأس تلك المجالات: التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرة المصرية في مجال الامصال واللقاحات البيطرية، فضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي خاصة فيما يتعلق ببحيرة مالاوي، كذلك امكانية استقدام الكوادر المالاوية للتدريب في مركز البحوث الزراعية في المجالات الزراعية المختلفة حيث يعتبر من اكبر المراكز البحثية في الشرق الاوسط.

ومن جانبه تقدم وزير الزراعة بدولة مالاوي بالشكر للقيادة السياسية بالدولة المصرية، على ما قدمته من دعم للحكومة المالاوية خلال جائحة كورونا، فضلا عن دعمها للطلبة المالاويين وإتاحة الفرصة لهم للدراسة داخل مصر.

واتفق الجانبان على إمكانية ان يشمل التعاون المشترك، زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للسلع الزراعية بمالاوي، كذلك استيراد دولة مالاوي الاسمدة والمخصبات الزراعية، والموالح والخضروات من مصر، كذلك مراجعة اتفاقيات التعاون المتشرك الموقعة بين الجانبين السنوات السابقة، وتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ، كذلك تم تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية، و"كارولين موسي" سفيرة دولة مالاوي بالقاهرة، و"لورى مبولو"، رئيس اللجنة المالية والمراجعة والتعينات بوزارة الزراعة بمالاوي، و"سيفى شلموا" رئيس اللجنة الفنية، و"الكسندر بولران" القائم بأعمال الرئيس التنفيذ، و'روي شيزيمبي" نائب السفير المالاوي، و"بنجامين نخويكوى" مساعد وزير الزراعة المالاوي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النقل المصري

أخبار تهمك

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 16 ساعة

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان