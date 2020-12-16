عبر الإنترنت.. ضبط عاطل لاتهامه بإنشاء صفحة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:50 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عاطل، لاتهامه بإنشاء صفحة عبر الإنترنت لممارسة الأعمال المنافية للآداب

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد التطبيقات على شبكة الإنترنت بها بعض العبارات التى يبدى من خلالها المعلن إستعداده لممارسة الفجور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزة أول الإسكندرية، وتبين أنه (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل)، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الآثم، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.. كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم"يحتوى على الرسائل والمحادثات الداله على نشاطه المؤثم").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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