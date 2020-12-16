وكيل التعليم بالقليوبية يبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، اجتماعا اليوم الأربعاء، لرؤساء لجان الإدارات بالمديرية بحضور سماح ابراهيم وكيل المديرية، لبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشدد وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع، على الالتزام التام بالقرارات والضوابط القانونية في كافة الإجراءات والالتزام بالقرارات الوزارية والنشرات المنظمة للعمل وسرعة الأداء، وضرورة الحرص والدقة في أعمال الامتحانات.

وناقش أيضا بحث أي معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات على مستوي جميع المراحل التعليمية، مؤكدًا على أنه لا تهاون لأي تقصير أو مجاملة في أعمال الامتحانات.
وكيل التعليم بالقليوبية يبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية
وكيل التعليم بالقليوبية يبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية
وكيل التعليم بالقليوبية يبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية
وكيل التعليم بالقليوبية يبحث الاستعدادات لامتحانات المراحل التعليمية

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