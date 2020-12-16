ضبط كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على الشهادات الدراسية.





وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة" والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافًا للحقيقة.





وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) بإنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص "أكاديمية" كائن بمنطقة النزهة الجديدة بالقاهرة، وإتخذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى في الاحتيال على الشباب راغبي الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده من جامعات محلية ودولية خلافًا للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.





وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية – كارنيهات بأسماء الطلبه ضحياه - مجموعة من الكتب الدارسية – مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة – مطبوعات دعائية للأكاديمية).





وبفحص الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأكاديمية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تبين إحتوائها على العديد من المنشورات التى تؤكد نشاطه الإجرامى فى منح شهادات دبلومات مهنية معتمدة دوليًا وتوفير فرص عمل للدارسين، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.



