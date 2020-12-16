تفاصيل الغلق الإداري لـ19 منشأة طبية في الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم قرارا، بغلق 19 منشٱة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز المحافظة شملت قرى مراكز المنصورة والسنبلاوين وشرببن وبلقاس ومنية النصر ومدينة جمصة.





وشملت عيادات باطنة ونساء وتوليد وأسنان وجراحة وجلدية وعلاج طبيعى ومعامل تحاليل ومعامل للبصريات والنظارات الطبية وطب طبيعي وروماتيزم وطب رياضي وتخصصات مختلفة.





جاء قرار محافظ الدقهلية بإغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا إداريا بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن المرور الميداني لادارة العلاج الحر بمديرية الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتثبت مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبية الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.





ووجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة باتخاذ كافه الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدولة والمواطنين.



