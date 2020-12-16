برنامج لدراسة علم الفيزياء لطلاب الدراسات العليا بجامعة الأزهر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت جامعة الأزهر أنه في ضوء النشاط العلمى الكبير الذى يشهدة قطاع الدراسات العليا بجامعة الأزهر، ومن خلال التعاون الدولي المتميز بين جامعة الأزهر وجامعة ماربورغ بألمانيا فيما يخص مجالات البحث العلمي والمنح؛ تعلن جامعة ماربورج بألمانيا عن برنامج الماجستير الخاص في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- الذي يجرى باللغة الإنجليزية بجامعة ماربورج بألمانيا من دون تحمل أي رسوم دراسية.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، انه في ظل جائحة كورونا فإن برنامج الماجستير سوف يكون أونلاين؛ تيسيرًا على طلاب وطالبات الدراسات العليا بقطاع كليات العلوم بجامعة الأزهر. 

وأوضح أن تفاصيل هذا البرنامج متاحة للباحثين من خلال هذا الموقع الإلكتروني الذي يحتوي على جميع المعلومات الكاملة عن البرنامج، وكيفية التقدم له، والمتطلبات اللازمة:

https:www.uni-marburg.deenfb13academicsdegree-programsmsc-fm

وطالب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الباحثين من أبناء الجامعة المتخصصين في مجال الفيزياء -أشباه الموصلات- بالتقدم لهذا البرنامج، والإفادة من الفرصة كاملة، والتي تتيح للطلاب الحصول على شهادات الماجستير من مدارس أوروبية مختلفة، ومتقدمة تزيد من نقاط التميز العلمي للجامعة، وتسهيل النشر العلمي المشترك، الذي يزيد من التصنيف الدولي للجامعة، راجيين لجميع الطلاب دوام التوفيق والنجاح.

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