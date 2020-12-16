"الأمصال واللقاحات البيطرية": كورونا ينتقل من الإنسان للحيوان وليس العكس

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قال الدكتور محمد عادل الباحث بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، إن هناك بحثًا منذ نحو 6 أشهر أجري في الصين على القطط الضالة، إذ حصلت السلطات المعنية على عينات منها من أجل الكشف على احتوائها على فيروس كورونا، وقد كانت مصابة بالفيروس لكن دون ظهور أي أعراض.



وأضاف "عادل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن: "النمور من الفصيلة القططية وبالتالي فإنه من الوارد أن تنتقل الإصابة بكورونا إليها، كما أن الدراسات أثبتت أن الفيروس قد ينتقل من الإنسان إلى الحيوان، وليس العكس".



وتابع الباحث بمعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، أن الإنسان هو من يشكل الضرر على الحيوانات الأليفة، بينما لا تشكل الحيوانات أي ضرر على الإنسان.



وأردف، أنه يجب الحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بالنظافة الشخصية ونظافة الحيوانات والتعامل معها بحرص مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين لفترة تزيد عن 20 ثانية قبل التعامل مع الحيوانات الأليفة وكذا الأمر بالنسبة إلى العمال الذين يتعاملون مع الحيوانات البرية وأن يرتدوا الكمامة أيضًا".



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 257 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105132 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 23 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.