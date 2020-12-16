29 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقين بالشرابية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 29 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة مسجل خطر متهم بقتل شقيقين باستخدام «كزلك» بدائرة قسم شرطة الشرابية. 

وكان قد أمر المستشار حسام حسين، وكيل النائب العام، بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأقر المتهم بقتل المجني عليهما وإصابة نجل أحدهما قائلًا: "قبل الواقعة بيوم أهل المجني عليهم ضربوا ابن أخويا ولما رحنا علشان نعاتبهم قاموا بالتعدي علينا فقررت جر شكلهم، ويوم الواقعة اشتريت (كزلك) ثم جلست على قهوة من الساعة 9 حتى 11 في انتظار مرورهم من الشارع".

واستطرد: "لما شفت المجني عليه الأول راكب الموتوسيكل توجهت له فمد ايده عشان يسلم عليا فقمت بتوجه طعنات متفرقة له فنزل من على الموتوسيكل وحاول الهروب لكنني تتبعته داخل فرن وقمت بتوجيه طعنات أخرى، ثم توجهت للمنزل في انتظار حضور أهل المجني عليه لاستكمال المشاجرة".

وتابع المتهم: "عقب حضور المجني عليه الثاني ونجل الأول تجددت المشاجرة وتعديت عليهم بالـ(كزلك)، ووجهت طعنة بالفخذ لنجل الأول لشل حركته، ثم طعنت الثاني بصدره ففارق الحياة، ثم توجهت لشقيقي بالمطرية لتلقي العلاج من الإصابات اللي في جسدي حتى حضرت الشرطة".

وكانت النيابة أمرت بتشريح جثث المجني عليهما لبيان الأسباب والتصريح بدفن الجثث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قتل شقيقين بوابة الفجر الفجر الشرابية

أخبار تهمك

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ ساعتين

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان