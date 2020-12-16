تراجع ارباح التجاري الدولي بنسبة 14% خلال أول 9 شهور من 2020

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:31 ص
البنك التجاري الدولي
البنك التجاري الدولي
نيفين سمير
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اعلن البنك التجاري الدولي عن القوائم المالية عن أول 9 أشهر من العام الجاري،  حيث أسقرت النتائج تراجع أرباح البنك بنسبة 14 %، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية  اليوم الأربعاء، أنه سجل صافي ربح بلغ 7.34 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 8.53 مليار جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وعلى أساس ربعي، تراجعت أرباح البنك كذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري لتسجل 2.34 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، مقابل 3.18 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 لتسجل 18.84 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 15.44 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

فيما تراجع صافي دخل التجاري الدولي من الأتعاب والعمولات خلال التسعة أشهر لتصل إلى 1.33 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.68 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 7.39 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 8.54 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

وحقق البنك أرباحاً بلغت 4.997 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.35 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 12.47 مليار جنيه، مقابل 10 مليارات جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

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