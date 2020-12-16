ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.33% مع بداية التعاملات
الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:25 ص
نيفين سمير
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استهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.33% رابحاً 28.93 نقطة ليصل إلى مستوى 8688.30 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.23% خاسراً 248.56 نقطة ليصل إلى مستوى 19984.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليار ريال.
وصعد 12 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.92%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.56%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والتأمين بنسبة 0.45%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.40%، ثم قطاعي تجزئة السلع الكمالية والبنوك بنسبة 0.36%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.15%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.11%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.55%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.09%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.05%.
وقفز 125 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بي سي آي" بنسبة 7.88%، ثم سهم "حلواني إخواني" بنسبة 6.28%، ثم سهم "الواحة" بنسبة 5.67%، فيما تراجع 51 سهماً على رأسها سهم "أسيج" بنسبة 4.09%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 2.04%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 313.6 مليون ريال سعودي
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