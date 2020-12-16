ضبط مندوب بشركة أدوية لترويجه لعقاقير طبية غير مسجلة بوزارة الصحة

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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مندوب مبيعات بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج ) بعرض عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد للبيع عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وترويجها على عملائه بالمخالفة لأحكام القانـون.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة قصرالنيل.. وبحوزته (كمية من أدوية التخسيس (أمبولات حقن) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).



بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

