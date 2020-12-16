ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.10% في مستهل التعاملات

أستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحاً 2.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 60.1 مليون سهم محققة ما قيمته 62.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 997 صفقة لعدد 27 سهماً.









وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.69%، 0.17%، على التوالي.