ارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.10% في مستهل التعاملات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أستهل سوق دبي المالي،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.10% رابحاً 2.74 نقطة ليصل إلى مستوى 2533.17 نقطة، وبلغ حجم التداول 60.1 مليون سهم محققة ما قيمته 62.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 997 صفقة لعدد 27 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.83%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.94%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 0.69%، 0.17%، على التوالي.
 
وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف عجمان بنسبة 3.94%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 2.47%، فيما تراجع 11 سهماً، على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 2.65%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 18.8 مليون ورقة بقيمة 17 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.57%.

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