التحالف العربي: نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية

قال التحالف العربي، اليوم الأربعاء، إن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

وأضاف التحالف العربي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية، أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام من الطرفين.

جدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، التأكيد على التزام الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وأكد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم السبت- أن عملية فصل القوات وخروجها من أبين وعدن تسير بانضباطية والتزام، وحسب المخطط.

وكان التحالف أعلن - أمس - أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية.