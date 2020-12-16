ضبط عناصر إجرامية متورطة في سرقة المواطنين بمختلف المحافظات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة البحث الجنائى، من ضبط العناصر الإجرامية ومكافحة مختلف الجرائم.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالي، ضبط (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار) وإعترفوا بإرتكاب عدد (3) حوادث، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتمكنت من ضبط (سيدتين، لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامهما بمغافلة أحد المواطنين وسرقة مبلغ مالى كان بحوزته.. بأسلوب "المغافلة".

وضبط (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى "عملات أجنبية" من أحد الأشخاص (يحمل جنسية أجنبية).. بإسلوب "إنتحال الصفة ".

وضبط (عنصر إجرامى له "معلومات جنائية") لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة نقل بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- مفتاح مصطنع) وإعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب " المفتاح المصطنع" بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم مقابل مبالغ مالية، وأقر بإرتكاب عدد 2 حادث سرقة سيارة.

ضبط (عنصر إجرامى له "معلومات جنائية") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحموله بأسلوب النشل بإستخدام سلاح أبيض "شفرة موس" بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزته (عدد 3 قطع سلاح أبيض "شفرة موس") وإعترف بإرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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