السيطرة على حريق في حلقة السمك بالإسكندرية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي التابعة لحي الجمرك.


كانت غرفة عمليات حي الجمرك، تلقت بلاغا باندلاع حريق داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق دون وجود إصابات بين العاملين بالحلقة.

وتوجه رجب النقيدي رئيس حي الجمرك ومحمد المغربي السكرتير العام للحي ومأمور وضباط شرطة قسم الجمرك وقوات الدفاع المدني إلى محل الواقعة واحكام السيطرة علي الحريق.

وتبين أن الحريق اندلع في أحد البكيات في الدور الأول الحلقة وان تلك الباكية مغلقة وغير مستغلة وتموالسيطرة عليها دون وجود إصابات بين العاملين في الحلقة وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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