الجمهور يشيد بدور دينا فؤاد في "جمال الحريم" ومتابعون:"ابدعتي يا فنانة"

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أشاد عدد كبير من الجمهور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأداء الفنانة دينا فؤاد، في مسلسل "جمال الحريم" الذي يُعرض حاليًا على قناة "دي إم سي".

حيث كتب المتابعون:"دينا فؤاد عاملة الدور حلو أوي أوي بجد، كمية الرعب والإنفعال اللي هي فيهقوية جدًا جدًا، ابدعتي يافنانه استمري"، "عسل وتمثيلها مقنع جدًا بالتوفيق"، "عسل بحبها اوى والمسلسل فعلا جاااامد جدااا"،"ايوا هى فظيعة تمثيلها تحفة كل دور أحسن من التاني أنا بحبها جدًا"، "بحبها أوي وبحب كل أدوارها، المسلسل جميل جدًا، والدور رائع ومليان انفعالات"،فظيعة جدًا وأنا بتفرج عليها بتخض حقيقي"، "مبدعة فعلاً وعايشه الدور صح".

مسلسل "جمال الحريم" بطولة خالد سليم، نور اللبنانية، محمد شاهين، حازم سمير، فراس سعيد، رنا رئيس، اسلام جمال، علاء عرفة، كريم عبد الخالق، تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي.

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