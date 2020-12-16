أسعار الاسماك اليوم الأربعاء.. تراجع في سعر كيلو البلطي والجمبري

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:57 ص
الاسماك
الاسماك
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الاسمكاك في مصر استقرار، اليوم الأربعاء، وسط تراجع محدود في سعر كيلو البلطي الذي يعد من أكثر أنواع الأسماك شراًء.


وسجل سعر كيلو البلطي في سوق العبور  نحو18 جنيهًا، كما تراجع معه  سعر كيلو الجمبري بقيمة 20 جنيه ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو المكارونة 75 جنيهًا، وسجل  سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

 

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

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