ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة بحضور المفتي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:12 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نظمت أكاديمية الشرطة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية ندوة تثقيفية لطلبة كلية الشرطة، بحضور فضيلة الدكتورشوقى علام – مفتى الديار المصرية.

حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الإستقرار، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن.. كما تحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامى ووسطيته وأهمية التحلى بالفكر الواعى المستنير والإنتماء الحقيقى للوطن.

وفى نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة مع السيد الدكتور مفتى الجمهورية، الذى أجاب على أسئلة بعض طلبة الكلية مشيرًا إلى أن تلك النقاشات تدل على تمتع الطلاب بقدر ملموس من الفهم والثقافة والمعرفة.

وفى الختام قدم السيد اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، درع الأكاديمية لفضيلة المفتى.


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