مرصد الأزهر: اختطاف "بوكو حرام" للأطفال يعكس الخسائر في صفوف الجماعة (فيديو)

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قال الدكتور محمد عبد الرحمن، المشرف بمرصد الأزهر، إن المرصد ادان إعلان "بوكو حرام" مسئوليتها عن اختطاف 400 طالب في نيجيريا، موضحًا أن اختطاف "بوكو حرام" للأطفال وتجنيدهم القصري ظاهرة خطيرة تعكس حجم الخسائر الكبيرة في صفوف تلك الجماعة من قبل المجندين والمقاتلين.



وأضافت "عبد الرحمن"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بوكو حرام باختطاف أطفال، ولكن سبق لها أن اختطفت 276 فتاة من مدرسة ثانوية بمدينة بنيجيريا أيضًا عام 2014، موضحًا أن بوكو حرام تحتاج دائمًا لتجنيد الأطفال؛ لأن الأطفال يسهل تجنيدهم والسيطرة على عقولهم، ويستغلوهم بكثرة في العمليات الإرهابية.



وتابع المشرف بمرصد الأزهر، أن اختطاف الأطفال أوجد صراع بين القوات النيجيرية للحد من هذا الاختطاف وبين بوكو حرام، منوهًا بأن هناك سيناريوهات يمكن أن تقوم بها الجماعة كأن تتفاوض مع الحكومة النيجيرية مقابل إطلاق سراح هؤلاء الطلاب، أو تجنيدهم تجنيد قسري لاستغلالهم في عمليات انتحارية، أو تستغلهم لابتزاز أهاليهم من أجل الحصول على أموال، منوهًا بأن اختطاف الأطفال يُعد أحد مصادر تمويل هذه الجماعة.