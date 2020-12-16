الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق النادي الأهلي الفوز فى المباراة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز على نظيره مصر المقاصة بثلاث أهداف مقابل هدف.

وصرح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي ، أن فكرة الاستغناء عن حسين الشحات لأي نادي غير مقبولة في الفترة الحالية.

وأضاف عبد الحفيظ في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc  مصر ، أن النادي لن يفرط في اللاعب قائلا : حسين في حتة تانية ولن نفرط فيه ، مشيرا إلى أن اللاعب سينتظم في التدريبات خلال خمسة أيام.

ويأتي هذا في ظل الأنباء التي ترددت في الفترة الأخيرة عن دخوله في صفقة تبادلية مع نادي العين الإماراتي وانتقال المهاجم التوجولي لابا كودجا إلى الأهلي ، وهو ما نفاه عبد الحفيظ.

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