محمد رياض عن تكريم محمود ياسين في مهرجان المسرح القومي.. كان سيتم قبل وفاتة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:05 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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علق الفنان محمد رياض، على تكريم والد زوجتة النجم الراحل محمود ياسين، للمهرجان القومي للمسرح والذي اعتبره أهم مهرجان مسرحي على مستوى العالم العربي.


وقال محمد رياض خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان عن تكريم محمود ياسين " أن ترشيحه جاء قبل وفاته، من قبل اللجنة العليا للمهرجان نظرا لما قدمه خلال مشواره الفني في المسرح".


وأضاف "أنا على دراية كبيرة بمدى عشق محمود ياسين للمسرح فقبل وفاته بأيام قليلة ذكرته بمونولوج الكلمة من مسرحية الحسين ثائرا للكاتب الكبير عبد الرحمن الشرقاوي".


. وأشار محمد رياض ان المهرجان "سيكرم مجموعة من رواد المسرح المصري ومنهم الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان القديرة سهير المرشدي والفنان المنتصر بالله والمخرج عباس أحمد والشاعر الكبير نجيب سرور".

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