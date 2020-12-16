جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات الأربعاء

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تستكمل مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل فريق توتنهام هوتسيير صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، وبفارق الأهداف عن فريق ليفربول.


ويتصدر دومنيك كالفيرت لوين قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 11 هدف، وبفارق هدف وحيد عن الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول، وسون هيونج لاعب توتنهام هوتسيير، وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي.


وتأتي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي :-
1- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
2- محمد صلاح 10 أهداف.
3- سون هيونج 10 أهداف.
4- جيمي فاردي 10 أهداف.
5- هاري كين 9 أهداف.
6- باتريك بامفورد 8 أهداف.
7- برونو فيرناندز 7 أهداف.
8- كالوم ويلسون 7 أهداف.
9- ويلفرد زاها 7 أهداف.

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