القوى العاملة: مصري يحصل على 183 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول على مستحقات العامل "مهدى.م.أ.ج"، وبلغت 44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 183 ألفًا و774 جنيها مصريا تقريبا.


وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات العامل المذكور، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أكد فيه أن العامل كان يعمل لدى إحدى المؤسسات بالدمام، وقام برفع دعوى عمالية ضد المؤسسة أمام المحكمة العمالية والتي قضت له بمستحقاته السالفة الذكر، ونظرا لعدم تنفيذ المؤسسة الحكم الصادر للعامل تم مخاطبة محكمة التنفيذ بالدمام والتى أصدرت شيكًا بالمستحقات العمالية للعامل المذكور بقيمة 44 ألفا و283 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 183 ألفًا و774 جنيها مصريا تقريبا، وتم صرف المبلغ للعامل، كما تم مخاطبة مكتب العمل بالدمام لإصدار تأشيرة خروج نهائي للعامل نظرًا لانتهاء إقامته.

ووجه العامل الشكر لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي جهود مكتب التمثيل العمالي بالرياض على مخاطبة محكمة التنفيذ وحصوله على مستحقاته.

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