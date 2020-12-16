تسريب قائمة الألعاب المجانية التي ستعلن عنها منصة Epic Games في الفترة من 17 إلى 31 ديسمبر

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
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تعتبر منصة Epic Store Games واحدة من أكثر منصات الألعاب انتشارًا في الوقت الحالي، وقد كشفت Epic Games أنها ستمنح 15 لعبة مجانًا بدءًا من اليوم السابع عشر. -31 ديسمبر 2020.

لكن لم تحدد المنصة الألعاب التي ستكون متاحة بدءًا من الغد، وكانت هناك أخبار عن تسربت قائمة تحتوي على 15 لعبة سيتم طرحها مجانا.

تاريخ قائمة اللعبة
17 ديسمبر Dying Light
18 ديسمبر Resident Evil 7
19 ديسمبر The Witcher 3
20 ديسمبر Mass Effect Andromeda
21 ديسمبر Assassins Creed Orgin
22 ديسمبر Metal Gear Solid V
23 ديسمبر The Evil Within 2
24 ديسمبر Far Cry 5
25 ديسمبر Fallout 4
26 ديسمبر Borderland 3
27 ديسمبر Monster Hunter Wolrds
28 ديسمبر Dragon Age Inquistion
29 ديسمبر Horizon Zero Dawn
30 ديسمبر Ghost Recon Breakpoint
31 ديسمبر Hitman 2

يذكر أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد من منصة Epic Games بأي شكل من الأشكال عن صحة هذه التسريبات.


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