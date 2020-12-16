تسريب قائمة الألعاب المجانية التي ستعلن عنها منصة Epic Games في الفترة من 17 إلى 31 ديسمبر

تعتبر منصة Epic Store Games واحدة من أكثر منصات الألعاب انتشارًا في الوقت الحالي، وقد كشفت Epic Games أنها ستمنح 15 لعبة مجانًا بدءًا من اليوم السابع عشر. -31 ديسمبر 2020.





لكن لم تحدد المنصة الألعاب التي ستكون متاحة بدءًا من الغد، وكانت هناك أخبار عن تسربت قائمة تحتوي على 15 لعبة سيتم طرحها مجانا.





تاريخ قائمة اللعبة

17 ديسمبر Dying Light 18 ديسمبر Resident Evil 7 19 ديسمبر The Witcher 3 20 ديسمبر Mass Effect Andromeda 21 ديسمبر Assassins Creed Orgin 22 ديسمبر Metal Gear Solid V 23 ديسمبر The Evil Within 2 24 ديسمبر Far Cry 5 25 ديسمبر Fallout 4 26 ديسمبر Borderland 3 27 ديسمبر Monster Hunter Wolrds 28 ديسمبر Dragon Age Inquistion 29 ديسمبر Horizon Zero Dawn 30 ديسمبر Ghost Recon Breakpoint 31 ديسمبر Hitman 2





يذكر أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد من منصة Epic Games بأي شكل من الأشكال عن صحة هذه التسريبات.







