القوي العاملة: تعيين 491 شابا منهم 15 من ذوي القدرات بالسويس

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس تعيين 491 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 15 شابًا من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 943 راغبا في العمل، منهم 22 من ذوي القدرات الخاصة. 


وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية- في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي - إلي أن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 57 شكاوى فردية تم تسوية 12 شكوى منها وديًا، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث وتسوية 8 شكاوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.


وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 137 منشأة، وتم تحرير 17 محضرًا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 14 حملة تفتيش، وعقد ندوة توعية واحدة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلًا عن تدريب عدد 15 متدرب على مهنة اللحام وعدد 15 متدرب على مهنة الكهرباء بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.

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