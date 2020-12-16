الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا (بيان مهم)

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
رياح شديدة - حالة الطقس
رياح شديدة - حالة الطقس
Advertisements

حددت هيئة الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار غدا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد  أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية منها "رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "مطروح - الإسكندرية" ، وهناك فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة (40 % تقريبا) على مناطق من الوجه البحري

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارد ليلا على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد الطرق السريعة شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والرياح تكون معتدلة على كافة الأنحاء تنشط على خليج السويس.

أخبار تهمك

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ أقل من نصف ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 3 ساعات

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا (بيان مهم)

منذ ساعة الا ربع

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان