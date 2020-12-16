الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا (بيان مهم)

حددت هيئة الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار غدا الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية منها "رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح".

وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها أن هناك أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "مطروح - الإسكندرية" ، وهناك فرص أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من القاهرة الكبرى وفرص أمطار خفيفة (40 % تقريبا) على مناطق من الوجه البحري

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارد ليلا على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد الطرق السريعة شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والرياح تكون معتدلة على كافة الأنحاء تنشط على خليج السويس.

