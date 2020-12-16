أشرف عبد الباقي يهنئ محمد بطاوي بزواجه

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هنأ النجم أشرف عبدالباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي، عضو الفرقة المسرحية الجديدة"اللوكاندة" بعقد قرانه، والذي كان شهد عليه.







ونشر عبد الباقي صورة من حفل عقد القران عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا له:بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر.. دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة مبروك يابطاوي".







وكان النجم أشرف عبدالباقي، شاهدا على زواج فريق عمل مسرح مصر، من ضمنهم علي ربيع، محمود أسامة أس أس، محمود عبدالرحمن توتا، ويزو، محمد أنور، حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ومحمد حامد، وكريم عفيفي