أشرف عبد الباقي يهنئ محمد بطاوي بزواجه

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
هنأ النجم أشرف عبدالباقي، الفنان الشاب محمد بطاوي، عضو الفرقة المسرحية الجديدة"اللوكاندة" بعقد قرانه، والذي كان شهد عليه.



ونشر عبد الباقي صورة من حفل عقد القران عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا له:بعد ما جوزت فرقة مسرح مصر.. دلوقتي بجوز أول واحد في الفرقة الجديدة مبروك يابطاوي".



وكان النجم أشرف عبدالباقي، شاهدا على زواج فريق عمل مسرح مصر، من ضمنهم علي ربيع، محمود أسامة أس أس، محمود عبدالرحمن توتا، ويزو، محمد أنور، حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح، ومحمد حامد، وكريم عفيفي

أخبار تهمك

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يرفض رحيل حسين الشحات

منذ أقل من نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد الجوية تحدد مناطق سقوط الأمطار غدا (بيان مهم)

منذ ساعة الا ربع

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ ساعة و نصف

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

10:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان