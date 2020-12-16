المركزي التركي وقف عمليات بيع وشراء الليرة بالنقد الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي التركي ناجي أغبال إن “استقرار الأسعار” سيكون أبرز أهداف البنك المركزي، معلنا أن عمليات بيع وشراء العملة بالنقد الأجنبي التي كان غرضها التأثير على سعر صرف العملة ستتوقف.

وقال أغبال: “ضمان استقرار الأسعار يجب أن يكون هدفنا المشترك. البنك المركزي التركي، يؤمن بصدق بهذا الهدف وعازمون على خفض التضخم”.

ولفت البنك المركزي التركي إلى أنه “سنشدد موقفنا السياسي أكثر إذا كانت الظروف تتطلب ذلك لتحقيق أهدافنا”.

صرح أغبال أن البنك المركزي التركي لن يشتري أو يبيع العملات الأجنبية لتحديد مستوى أو اتجاه أسعار الصرف.

وقال “سيتم وضع السياسة النقدية وتنفيذها في عام 2021 في إطار بسيط ومفهوم”. وأضاف: “سيستمر نظام سعر الصرف العائم، وسيتم تشكيل أسعار الصرف وفقًا لميزان العرض والطلب في ظل ظروف السوق الحرة. ولا يوجد لدى البنك المركزي التركي هدف سعر صرف اسمي أو حقيقي”.

وقال أغبال: “نعتبر أنه من المهم رفع مستوى الوعي بشأن التكاليف التي يتأثر بها التضخم على اقتصادنا وبلدنا، وأن أهداف التضخم يتبناها جميع أصحاب المصلحة”.

أغبال وعد بتحقيق هدف الحكومة، وقال “نحن ملتزمون بتحقيق هدف التضخم المستهدف بنسبة 5 في المائة الذي حددته الحكومة. وبحلول عام 2023، سنبذل جهدًا غير عادي لتحقيق هذا الهدف بتنسيق قوي للسياسة باستخدام جميع أدوات البنك المركزي بحزم.

وشهد الشهر الماضي إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، تبعها استقالة وزير المالية بيرات ألبيراق من منصبه. وخلال 22 شهرا فقد البنك المركزي 133 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، ولم لتنجح وزارة المالية في خفض التضخم والوفاء بالتزام الحكومة في هذا الصدد.