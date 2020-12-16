ريهام عبد الغفور: مختارة أبقى مرتاحة أكتر ما أبقى ناجحة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة ريهام عبد الغفور على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ريهام عبد الغفور صورة جديدة لها، وظهرت فيها وهي نائمة على ظهرها، ومُرتدية نظارة طبية، وعلقت عليها قائلة:"في مرحلة عمرية معينة الواحد بيختار راحته النفسية على حساب أي حاجة تانية.. أنا حالياً مختارة ابقى مرتاحة اكتر ما ابقي ناجحة أو حتى مبسوطة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد غفور الدرامية حكاية "ربع قيراط" التي عرضت ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد حسن، إنتاج شركة سينرجي، بطولة مصطفى درويش، نادية رشاد، محمد علي رزق، إبراهيم السمان، سناء يوسف، محمد الصاوي، شاهيستا سعد، عصام السقا، رضوى جودة.

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