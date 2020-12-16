ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.91 نقطة ليصل إلى مستوى 5605.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6119.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4593.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحاً 3.49 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.47 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.5 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4473 صفقة.









وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.36%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، 0.47%، على التوالي.