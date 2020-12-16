ارتفاع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:49 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع  إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.11% رابحاً 5.91 نقطة ليصل إلى مستوى 5605.12 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% رابحاً 8.16 نقطة ليصل إلى مستوى 6119.06 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.03% رابحاً 1.28 نقطة ليصل إلى مستوى 4593.57 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.07% رابحاً 3.49 نقطة ليصل إلى مستوى 4690.47 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 123.5 مليون سهم بقيمة 17.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 4473 صفقة.


 وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع المنافع بنسبة 0.36%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الصناعة والعقار بنسبة 0.24%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاعي التكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.67%، 0.47%، على التوالي.
 
وجاء سهم شركة حيات للاتصالات على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.78%، يليه سهم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 9.50%، ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 6.92%، فيما تصدر سهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.39% يليه سهم شركة ياكو الطبية بنسبة 4.79%، ثم سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 4.74%.

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