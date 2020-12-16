سعفان الصغير: هناك حارس مرمى طلب 3 مليون جنيه "كاش" قبل الانضمام للإسماعيلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:29 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، أن هناك حارس مرمى طلب من النادي الحصول على 3 مليون جنيه "كاش" قبل الانضمام رسميًا لصفوف الفريق".

وقال سعفان في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "مسئولي الإسماعيلي أبلغوني بذلك، قولت لهم "مش عايزه ولا يجي ولا حتى يعدي الكارتة"، حارس صغير ولن أذكر اسمه مطلقا".

وأضاف: "لم نكن في حاجة لحارس مرمى، كنا فقط نحتاج إلى تعزيز خطوط الإسماعيلي في الدفاع والوسط والهجوم، فاوضنا حارس مرمى وطلب الحصول على 6 مليون جنيه سنويا، والنادي لا يدفع تلك الأرقام".

وأردف: "الإسماعيلي دائما يُخرج نجوم كبيرة، وطلبت عدم ضم حراس جدد، فقط أبلغت المهندس إبراهيم عثمان بموافقتي على عودة محمد صبحي مع الحارسين محمد فوزي ومحمد مجدي".

وأوضح: "طلبت عودة صبحي منذ أكثر من شهر، عندما وجدت حراس مرمى لم يفعلوا شيئا ويطلبون الحصول على مبالغ مالية كبيرة، هذا الحارس لم يكن يشارك منذ أكثر من سنة، ولا أحد يفاوضه مطلقا".

وزاد: "أوجه نصيحة بضرورة الاهتمام بلعب كرة القدم، بدلا من البحث عن الفلوس فقط".

وختم: "نستعد لمواجهة الانتاج الحربي، وستكون مباراة صعبة، وأتمنى تقديم مستوى جيد، خاصة أننا سنواجه بعدها الجونة في ملعبها".

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