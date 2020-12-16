آخر تطورات تمديد عقد ديبالا مع يوفنتوس

ذكر باولو ديبالا لاعب فريق يوفينتوس الإيطالي، أن ناديه لم يقدم له عرضًا من أجل تجديد عقده مع فريقه خلال الفترة المقبلة.





ةأكد أن وكيله كان في تورينو لفترة طويلة ولم يتم استدعائه للتفاوض من أجل التجديد مطلقا، مشيرا إلى أنه فقد الأمل في الأمر عند الحديث عن الأرقام المالية المستثمرة، موضحا أنه من الأفضل عرض الحقيقة نظرا لأن هذه الأرقام تضع الجماهير ضده رغم حبه ليوفنتوس.





ورد أنييلي رئيس نادي يوفينتوس على هذه التصريحات، وأكد أنه سمع التصريحات، وأشار إلى أنه يرى ديبالا قائدا للمستقبل.





وشدد على أنه يعلم أن ديبالا تلقى بالفعل عرضا والذي من شأنه أن يضعه بين أفضل 20 لاعبا يتقاضون أجورا في أوروبا، موضحا أن النادي ينتظر رده على هذا العرض، مؤكدا أن أهم شيء هو رؤية إجابته على أرض الملعب.





وواصل، "جميعنا نريد أن يكون أحد أفضل 5 لاعبين في أوروبا، فهو ليس من بينهم، وهو على علم بذلك".





وكشفت تقارير صحفية حقيقة هذه التناقضات، والتي صدقت على تصريحات أنييلي، مشيرة إلى أن العرض الذي يتحدث عنه قدمه النادي في الصيف الماضي.





وأشار إلى أن العرض تضمن راتبا أقل من 10 ملايين يورو في السنة، بما في ذلك المكافآت، ورفضه ديبالا، موضحا أن اللاعب يحصل حاليا على 7 ملايين يورو سنويا، ويرغب في مضاعفة راتبه ليصبح صاحب ثاني أعلى راتب في يوفنتوس بعد كريستيانو رونالدو.



