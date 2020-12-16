الأرصاد : "اليوم انتهاء موجة عدم الاستقرار .. وبداية الشتاء الأسبوع المقبل

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، بدأت منذ فجر اليوم على العديد من المناطق في القاهرة، ومتوقع أن تستمر الأمطار على القاهرة والجيزة خلال اليوم.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع محافظي القاهرة والجيزة وتم تعليق الدراسة لحماية الأطفال، حيث أن استمرار تساقط الأمطار قد ينتج عنه تجمعات للمياه، وبعض المشكلات في الطرق والمرور، مطمئنة المواطنين أن الأمطار غير مقلقة ولكن هي على فترات متقطعة مما قد يؤدي لتجمعات مياه.

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية خاصة عند بلطيم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، والشرقية والدقهلية وبعض محافظات مدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة لمتوسطة على شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وبني سويف، منوهة بأن معظم محافظات الجمهورية تشهد امطار اليوم باستثناء محافظات جنوب البلاد

وأكدت إيمان شاكر، أن اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار واعتبارًا من الغد نشهد تحسن في الأحوال الجوية إلى حد ما مع استمرار الامطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وقد تصل لمناطق متفرقة من القاهرة، موضحة أن البداية الجغرافية للشتاء الأسبوع المقبل.

أخبار تهمك

بموافقة موسيماني.. الأهلي يقترب من ضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 11 ساعة

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لحسم أولى صفقات الشتاء

منذ حوالي 18 ساعة

زيزو يضع شرطا خرافيا لتجديد عقده مع الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم بن شرقي ومصطفى محمد.. الزمالك يكشف موقف رباعي الفريق من التجديد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة استبعاد أجايي من قائمة الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ500 لليوم الثاني على التوالي (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على أول الراحلين في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ترحيبه بالانتقال للأهلي.. هل يحسم الأحمر صفقة «مرعب الحراس»؟

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

منذ يوم

الأهلي يضع خطة محكمة لضم أفضل مهاجم في مصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. السيسي يُصدر قرارًا بتعيين اللواء محمد حجازي قائدًا لقوات الدفاع الجوي

منذ 38 دقيقة

طبيبة تحذر من لقاح فايزر: يعتمد على فكرة في منتهى الخطورة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:19 ص

مستشار الرئيس للصحة يُفجر مفاجأة عن لقاحات كورونا

عاجل.. أمطار غزيرة على محافظتي القاهرة والجيزة

07:04 ص

الأرصاد تكشف موعد نهاية موجة الطقس السيئ.. وسقوط الأمطار على هذه المناطق

09:42 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن منتخب مصر

10:31 ص

ضحية تحرش ميت غمر: "خايفة اروح البلد.. بيهددوني بالقتل"

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان