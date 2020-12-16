الأرصاد : "اليوم انتهاء موجة عدم الاستقرار .. وبداية الشتاء الأسبوع المقبل

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم أمطار متوسطة الشدة على القاهرة، بدأت منذ فجر اليوم على العديد من المناطق في القاهرة، ومتوقع أن تستمر الأمطار على القاهرة والجيزة خلال اليوم.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه تم التواصل مع محافظي القاهرة والجيزة وتم تعليق الدراسة لحماية الأطفال، حيث أن استمرار تساقط الأمطار قد ينتج عنه تجمعات للمياه، وبعض المشكلات في الطرق والمرور، مطمئنة المواطنين أن الأمطار غير مقلقة ولكن هي على فترات متقطعة مما قد يؤدي لتجمعات مياه.



وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة لغزيرة على السواحل الشمالية خاصة عند بلطيم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، والشرقية والدقهلية وبعض محافظات مدن القناة ومحافظات شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة لمتوسطة على شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وبني سويف، منوهة بأن معظم محافظات الجمهورية تشهد امطار اليوم باستثناء محافظات جنوب البلاد



وأكدت إيمان شاكر، أن اليوم نهاية حالة عدم الاستقرار واعتبارًا من الغد نشهد تحسن في الأحوال الجوية إلى حد ما مع استمرار الامطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وقد تصل لمناطق متفرقة من القاهرة، موضحة أن البداية الجغرافية للشتاء الأسبوع المقبل.

