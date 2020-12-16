خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020 والشروط المطلوبة

ننشر لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن معلش تكافل وكرامة ديسمبر 2020وموعد الصرف والشروط المطلوبة لاستلام المعاش بكل سهولة وهذا فقد ازداد في الاونة الأخيرة عملية البحث عن خطوات الاستعلام وموعد صرف المعاش من جانب المواطنين المسجلين لأخذ استحقاقهم من المبلغ المخصص لهم شهريا.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

- يجب على المستخدم الدخول بشكل مباشر إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عن طريق جوجل .





- يجب كتابة الرقم القومي الخاص بك.





- كتابة جميع البيانات المطلوبة .





- ثم تحديد الخدمة المرغوبة للمستخدم.





- ثم الضغط على خانة استعلام للحصول على إذا كنت من المستحقين أو لا.





- جميع البيانات الخاصة بالمستعلم عنها إذا كنت من ضمن المستحقين





شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2020





- يجب أن الشخص الذي يقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة سنه لا يقل عن ٣٥ عام.





- يجب أن دخله الشهري لا يتعدى ٤٠٠ جنيه، إذا كان الشخص يعمل في قطاع الخاص، أو يعمل في الحكومي.





- يجب على الشخص أن لا يسجل في أي هيئة تأمنيات اجتماعية أخرى.



