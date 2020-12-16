مواجهات قوية في إفتتاح القسم الرابع بالمنوفية

بملعب ميت خلف،

بملعب شبرابخوم،

مركز شباب أشمون



وفي المجموعة الثانية، يلتقي فريق الشناوي مع نادي تلا بملعب ستاد شبين ، ويلعب الشهداء مع مركز شباب قويسنا، بملعب الشهداء ، كما يلعب أبشيش مع مركز شباب أشمون، ب ملعب الباجور .

تنطلق مباريات الموسم الجديد من دوري القسم الرابع بالمنوفية، يوم الجمعة 25 ديسمبر الحالي، حيث تقام المسابقة بنظام المجموعتين تضم كل واحدة 6 أندية.ومن المقرر أن يلتقي في المجموعة الأولى، وطني بركة السبع مع مركز شباب ميت عافية،ويلعب مركز شباب شبرابخوم مع نادي قويسنا،ويلعب نادي أشمون مع كفر الشيخ ابراهيم بملعب